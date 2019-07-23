В Боровском районе задержали закладчицу

23.07.2019 09:57 148

Полицейские Боровского ОМВД задержали 28-летнюю местную жительницу, которая подозревается в покушении на сбыт наркотиков. В рюкзаке молодой женщины обнаружили изоленту, электронные весы, упаковку пакетов с полосой фиксатором и телефон с фотографиями уже сделанных тайников. Закладки подозреваемая делала на территория Боровского района. Также у нее изъято порошкообразное вещество.

После экспертизы установлено, что это синтетический наркотик весом 0,87 грамма. Возбуждено уголовное дело, местной жительнице грозит тюремное наказание сроком до 15 лет.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.