«КАМАЗ» и трактор столкнулись в Жуковском районе

21.07.2019 10:35 174

В субботу, 20 июля, в 16:23 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Жуковском районе. Столкнулись «КАМАЗ» и трактор «МТЗ-70» в селе Трубино. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, бригада скорой помощи и патруль ГИБДД. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей