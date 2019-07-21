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«КАМАЗ» и трактор столкнулись в Жуковском районе

21.07.2019 10:35 0 174
«КАМАЗ» и трактор столкнулись в Жуковском районе

В субботу, 20 июля, в 16:23 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Жуковском районе.

Столкнулись «КАМАЗ» и трактор «МТЗ-70» в селе Трубино.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали спасатели, бригада скорой помощи и патруль ГИБДД.

Фото: Pixabay.com


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