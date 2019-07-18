Почтальон украл 230 тысяч из пенсий и получил 300 часов работ

18.07.2019 16:15 140

51-летняя сотрудница почтового отделения присвоила более 230 тысяч рублей, которые были предназначены для выплаты пенсий. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 18 июля. Всего фигурантке вменили 6 эпизодов хищения денег. Подозреваемая свою вину признала полностью. В суде дело рассматривалось в особом порядке. Обвиняемой назначили 300 часов обязательных работ. Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.



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