На Силикатном на сутки отключат холодную воду

Жителей микрорайона Силикатный в Калуге ждет отключение воды. Об этом сообщает официальный сайт Калугаоблводоканала 17 июля. Вентиль перекроют в 8 утра 18 июля и возобновят водоснабжение ровно через сутки. Без воды останутся не только жители микрорайона Силикатный, но так же улицы Воинской, переулка Воинский, поселков Железняки, Трудовой, деревни Карачево.
Силами водоканала будет организован подвоз питьевой воды. Отключение связано с проведением нового водопровода к домам по улице Гурьянова.
Фото: pexels.com
|
Арестованное судебными приставами имущество уйдет с молотка 17.07.2019 22:00
Девять свертков с героином обнаружили у 32-летнего жителя Калуги 17.07.2019 21:01
В Обнинске сбили пешехода 17.07.2019 18:49
Экологический патруль создадут в Малоярославецком районе 17.07.2019 17:37
На трассе "Москва-Рославль" сбили 14-летнюю девочку 17.07.2019 16:51
Осужденных наркоманов и алкоголиков лечили от зависимости медитацией 17.07.2019 15:03
«Горячую линию» для автомобилистов проведут калужские полицейские 17.07.2019 13:25
В Обнинске сгорела «Газель», а в Малоярославце - дача 17.07.2019 12:17
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: