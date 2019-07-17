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На Силикатном на сутки отключат холодную воду

17.07.2019 20:02 0 155
На Силикатном на сутки отключат холодную воду

Жителей микрорайона Силикатный в Калуге ждет отключение воды. Об этом сообщает официальный сайт Калугаоблводоканала 17 июля. Вентиль перекроют в 8 утра 18 июля и возобновят водоснабжение ровно через сутки. Без воды останутся не только жители микрорайона Силикатный, но так же улицы Воинской, переулка Воинский, поселков Железняки, Трудовой, деревни Карачево.

Силами водоканала будет организован подвоз питьевой воды. Отключение связано с проведением нового водопровода к домам по улице Гурьянова.

Фото: pexels.com


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Тэги: отключение воды Калуга Калугаоблводоканал
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