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Коммерсанты разворотили почти гектар поля, добывая глину для керамики

15.07.2019 17:26 0 126
Коммерсанты разворотили почти гектар поля, добывая глину для керамики

Прокуратура Сухиничского района обнаружила, что ОАО «Голицынский керамический завод» ведет добычу глины на участке земель сельскохозяйственного назначения.

Площадь земельного участка, занятого под разработку, составила 7034 квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.

В отношении гендиректора компании возбудили административное дело по статье «Самовольное занятие земельного участка».

Ему грозит штраф от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земли.

Фото: Pixabay.com


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