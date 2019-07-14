"Пазик" и "Рено" столкнулись в Калуге

14.07.2019 21:30 270

Пассажирский автобус "ПАЗ" и "Рено Логан" столкнулись в центре Калуги. Об это сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 14 июля. ДТП произошло на улице Московской. В аварии пострадал человек.

На место столкновения выехали 9 сотрудников спецслужб и 3 единицы техники. Кто виноват в ДТП не сообщается.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.