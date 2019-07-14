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В Кирове сгорел жилой дом

14.07.2019 12:35 0 210
В Кирове сгорел жилой дом

В Кирове, на улице Чернышевского сгорел жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 13 июля. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей почти в полночь. На место выехало 2 пожарных расчета. Огонь потушили, никто из жильцов дома не пострадал.

Причины пожара не известны. На месте работает инспектор ГПН.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.


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Тэги: пожар Киров дом МЧС
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