В Кирове сгорел жилой дом

14.07.2019 12:35 210

В Кирове, на улице Чернышевского сгорел жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 13 июля. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей почти в полночь. На место выехало 2 пожарных расчета. Огонь потушили, никто из жильцов дома не пострадал.

Причины пожара не известны. На месте работает инспектор ГПН.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.