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Поехали погулять в Калугу, а попутно украли крышки от люков два жителя Хвастовичского района

15.07.2019 07:00 0 115
Поехали погулять в Калугу, а попутно украли крышки от люков два жителя Хвастовичского района

 

В Калуге передано в суд дело против двух молодых людей. Они обвиняются в краже крышек от колодезных люков. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 13 июля. Мужчины приехали в областной центр погулять, попутно решили «подзаработать». Они украли крышки канализационных люков с улиц Новая и Молодежная, продали их, а деньги потратили. Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела закончено, дело направлено в суд.

Фото: pxhere.com


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Тэги: кража люк полиция
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