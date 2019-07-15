Поехали погулять в Калугу, а попутно украли крышки от люков два жителя Хвастовичского района

15.07.2019 07:00 115

В Калуге передано в суд дело против двух молодых людей. Они обвиняются в краже крышек от колодезных люков. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 13 июля. Мужчины приехали в областной центр погулять, попутно решили «подзаработать». Они украли крышки канализационных люков с улиц Новая и Молодежная, продали их, а деньги потратили. Сумма ущерба составила 4,5 тысячи рублей.

Расследование уголовного дела закончено, дело направлено в суд.

Фото: pxhere.com