Чтобы прокормить детей, мать оформила фальшивый кредит

14.07.2019 17:46 499

В Малоярославецком районе возбуждено уголовное дело против 32-летней местной жительницы. Женщина по подложным документам взяла в банке кредит в 30 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 13 июля. В кредитной организации женщина указала, что работает на руководящей должности и имеет высокий доход. Банк одобрил ей заем, однако долг женщина так и не вернула.

В беседе с полицейскими мошенница призналась, что не имеет постоянного дохода, а на обман ее толкнула жизненная ситуация. Она воспитывает двоих детей и не имеет постоянной работы. Деньги, взятые в кредит, женщина уже потратила. Сейчас с нее взята подписка о невыезде, возбуждено уголовное дело.

Фото: phxere.com