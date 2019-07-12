Калужские спортсменки заняли весь пьедестал на соревнованиях в Костроме

Накануне в Костроме завершилось Первенство ЦФО России по современному пятиборью. В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из Ивановской, Калужской и Костромской областей, сообщил ГАУ КО «Центр спортивной подготовки».
По итогам двоеборья среди девочек весь пьедестал почета достался калужанкам: Герд Ника, Усачева Мария, Сероштан Дарья.
Среди мальчиков места распределились следующим образом: 1 место — Федотов Глеб (Кострома), 2 место — Сероштан Даниил (Калуга), 3 место — Бачурин Виктор (Калуга).
В индивидуальном зачёте наши юные спортсмены завоевали четыре медали: «золото» - Мария Усачёва; «серебро» - Ника Герд и Максим Середа; «бронза» - Виктор Бачурин.
Фото: ГАУ КО «Центр спортивной подготовки».
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