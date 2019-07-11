В Калуге планово отключат свет

11.07.2019 20:15 258

Областной центр вновь ждет отключение электроэнергии. Об этом сообщает Городская Управа Калуги 11 июля. В пятницу, 12 июля без света останутся: С 09:00 до 13:00: ул.Кирова д.26;32;32к3;32к4;36;38;42;44. С 09:00 до 17:00: КФК Макаров,

КТП №291А,

МТП №691 Платон,

Бобриха (частично),

Хотисино (частично),

Фетинино (частично),

Семеновка (частично),

Гриднево (частично),

Пески (частично),

Усадье (частично);

СТ Завод (частично),

СНТ Сельхозтехника (частично),

СНТ Буровик (частично),

СТ КЭМ (частично),

СНТ Березка (частично),

СНТ Здоровье (частично). С 09:00 до 19:00: Секиотово (частично),

ДРСУ (частично),

Автодор-1 (частично). Все отключения плановые и связаны с ремонтными работами. Фото: pxhere.com



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