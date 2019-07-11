Под видом риэлтора обнинская мошенница обворовывала людей

11.07.2019 17:41 163

В Обнинске осуждена 39-летняя местная жительница. Она обворовывала людей под видом риэлтора, сообщает прокуратура Калужской области 11 июля. Мошенница брала у покупателей деньги якобы для передачи владельцу недвижимости. Но всю сумму присваивала себе. Ущерб потерпевшим превысил 2 миллиона рублей.

Суд признал вину фальшивого риэлтора. Ближайшие 4 года она проведет в колонии общего режима.

Фото: pxhere.com.