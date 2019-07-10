Движение троллейбусов по Грабцевскому шоссе приостановят на 5 дней

10.07.2019 20:17 355

С 10 по 15 июля движение троллейбусов по Грабцевскому шоссе с 22 вечера до 5 утра будет приостановлено. Временные ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области в среду, 10 июля. Фото: «Калужский троллейбус».



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