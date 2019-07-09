Мотоциклист попал под колеса "Форда" в Калуге

09.07.2019 15:47 338

В Калуге столкнулись автомобиль "Форд" и мотоцикл "Кавасаки". Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 9 июля. ДТП произошло на улице Карла Ликнехта. Один человек пострадал.

На место аварии выехали девять человек. Это сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада медиков. Обстоятельства аварии уточняются.

Фото: прес-служба ГУ МЧС России по Калужской области.