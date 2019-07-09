Калужанин пропил с друзьями 4 мобильных телефона

09.07.2019 18:00 176

В Калуге направлено в суд дело против 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в краже из салона связи четырёх мобильных телефонов. Об этом сообщает региональное управление МВД России 9 июля. Мужчина устроился на работу в один из салонов связи города. Спустя всего несколько дней он забрал с рабочего места 4 телефона, закрыл магазин и отправился на встречу с друзьями.

Объявился «горе-работник» только через неделю. Объяснить пропажу телефонов он не смог, ссылаясь на то, что всю неделю беспробудно пил. Сума ущерба составила более 23 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.