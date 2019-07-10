Обокрал соседку и вынес с ее дачи плиты весом 600 килограммов житель Козельска

10.07.2019 07:03 449

В Козельском районе 21-летний местный житель обворовал соседку по даче. С ее участка он украл 12 металических плит, которыми была выложена дорожка к дому. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 9 июля. Плиты весили больше 600 килограммов, чтобы довезти их до пункта приема, молодой человек позвал знакомого. Ворованное имущество они погрузили в автомобиль и продали.

Сумма ущерба составляет 10 тысяч рублей. Сейчас против предприимчивого соседа возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.