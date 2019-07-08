Полицейские задержали 24-летнего «закладчика» в Калуге

Полицейские задержали 24-летнего ранее судимого калужанина по подозрению в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 8 июля.
В ходе личного досмотра у парня изъяли несколько свертков.
Экспертиза показала, что в них находились синтетические наркотики массой 5 грамм, а также около 21 грамма гашиша и марихуаны.
Оперативники также обнаружили около 200 грамм наркотических средств дома у молодого человека.
По версии следствия, подозреваемый собирался сбыть их через «тайники-закладки».
В отношении «закладчика» возбудили уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».
Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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