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Полицейские задержали 24-летнего «закладчика» в Калуге

08.07.2019 12:10 0 76
Полицейские задержали 24-летнего «закладчика» в Калуге

Полицейские задержали 24-летнего ранее судимого калужанина по подозрению в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 8 июля.

В ходе личного досмотра у парня изъяли несколько свертков.

Экспертиза показала, что в них находились синтетические наркотики массой 5 грамм, а также около 21 грамма гашиша и марихуаны.

Оперативники также обнаружили около 200 грамм наркотических средств дома у молодого человека.

По версии следствия, подозреваемый собирался сбыть их через «тайники-закладки».

В отношении «закладчика» возбудили уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».

Молодому человеку грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.


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