Калужский заповедник организовал фотовыставку к 75-летию Калужской области

07.07.2019 12:16 153

Заповедник «Калужские засеки» принял участие в праздновании 75-летия Калужской области, сообщила пресс-служба нацпарка в субботу, 6 июля. В городском парке Культуры и отдыха сотрудники заказника организовали фотовыставку обитателей заповедных лесов. Гости с удовольствием фотографировались на фоне экспозиции. Кроме того, все желающие получили в подарок брошюру или буклет о заповеднике. Фото: пресс-служба заповедника «Калужские засеки».



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