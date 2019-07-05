Жигули врезались в иномарку и перевернулись в Калуге

05.07.2019 17:20 358

В Калуге после столкновения с «Лифаном» «Ваз-2111» перевернулся на крышу. О ДТП сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 5 июля. Авария произошла на улице Клюквина. Пострадал один человек.

На место столкновения выехали патруль ГИБДД, бригада медицинской помощи и сотрудники МЧС. Кто виноват в ДТП не сообщается.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.