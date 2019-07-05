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Почти полтора килограмма наркотиков изъяли из оборота калужские полицейские

05.07.2019 15:07 0 47
Почти полтора килограмма наркотиков изъяли из оборота калужские полицейские

Калужские полицейские арестовали трех местных жителей. Они обвиняются в распространении крупной партии наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 5 июля.

Опасный товар дилеры распространяли методом тайников-закладок в Калуге и Обнинске. При обыске у преступников изъяли 1200 граммов запрещенных синтетических препаратов и еще 200 граммов наркотиков растительного происхождения.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Фото: pxhere.com.


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Тэги: наркотики полицейские арест
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