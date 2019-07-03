На некоторых улицах Калуги отключат газ

03.07.2019 19:30 126

На некоторых улицах Калуги 4 июля отключат газ. Об этом сообщает официальный сайт Городской Управы Калуги 3 июля. Подачу голубого топлива прекратят в 9.00 по адресам: ул. Механизаторов, д. 28 (ИП «Самоделок» Е.Э., Гр Колосков А.Н., Гр.Кирчиков Е.Э., Пронин П.А., ОАО «Автогарант», ООО «Энергокомплект», ООО «Инвест Тара»);

ул. Механизаторов, д. 32 (ООО «Кристалл Риэлти»);

ул. Механизаторов, д. 38 (ОАО «Калугатехремонт», ООО НКХ «Роснефтепродукт»);

ул. Механизаторов, д. 40 (НПП «Велд»);

ул. Механизаторов, д. 44 (Гр.Моисеев В.О.);

пер. Луговой (ГУ воинская часть 41650);

пер. Шахтеров (производственные здания, владелец: А.В.Лавров);

ул. Трифоновская (ООО НПП «Квадра-Сервис»). Возобновят подачу газа в 15.00. Отключение связано с реконструкцией газопровода. Фото: pxhere.com



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