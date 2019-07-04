Банковская служащая украла у вкладчиков более миллиона рублей

В Калуге вынесен приговор 39-летней местной жительнице. Женщина признана виновной в краже крупной суммы денег со счетов вкладчиков одного из банков. Об этом сообщает прокуратура Калужской области 3 июля. Работая менеджером в финансовой организации, калужанка с помощью автоматизированной системы списывала деньги вкладчиков. Всего ей было совершено 9 незаконных переводов на сумму свыше 1 миллиона рублей.
В содеянном женщина созналась и вернула часть средств. Суд пошел ей на встречу и, учитывая наличие малолетнего ребенка, назначил условное наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.
Фото: pxhere.com.
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