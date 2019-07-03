89-летнего дедушку и 80-летнюю бабушку обокрали псевдокоммунальщики

В Калуге 89-летний местный житель стал жертвой мошенников. О преступлении сообщает УМВД России по Калужской области 3 июля. В дом к пенсионеру пришли мужчина и женщина под предлогом проверки счетчиков на воду. После их ухода пожилой человек увидел, что его сбережения в сумме 80 тысяч рублей стали билетами «Банка приколов».
В аналогичную ситуацию попала 80-летняя жительница Балабаново. У нее мошенники украли 40 тысяч рублей. По обеим фактам возбуждены уголовные дела. Ведется розыск пеступников.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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