15 кубометров щебня, предназначенного для ремонта дороги, украли в Козельске

03.07.2019 15:26 184

В Козельске у местного предпринимателя украли 15 кубометров щебня, предназначенного для ремонта дороги. Об этом сообщает региональное управление МВД России по Калужской области 3 июля. Кражу совершил мужчина, нанятый для перевозки стройматериала. Он загрузил щебень в машину, но до места назначения довез не все. Сумма ущерба составляет 10 000 рублей.

Личность водителя и его местонахождение уже установлены. Он признался, что украл щебень, чтобы засыпать яму у своего дома. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.