Два парня и девушка создали в Калуге группировку и продавали наркотики

03.07.2019 13:11 137

Калужские полицейские пресекли деятельности преступной группировки. Два парня и девушка объединились для продажи наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 3 июля. О местонахождении наркотиков преступникам сообщал руководитель группы. Далее молодые люди забирали опасный товар, везли его на квартиру, фасовали на мелкие партии и распространяли с помощью закладок. При обыске у торговцев "зельем" было изъято 27 граммов синтетических наркотиков.

Сейчас преступники находятся под стражей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.