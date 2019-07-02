Директор сельского похоронного бюро продавал бесплатные услуги

02.07.2019 12:58 266

Сотрудники Боровской полиции выявили, что бывший директор сельского похоронного бюро брал с жителей деньги за оказание услуг, которые должны предоставляться бесплатно.

Граждане, расплачиваясь, подписывали бумагу, что услуги оказывались третьими лицами.

Стражи порядка выявили три факта присвоения денег, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 2 июля. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com.