Директор сельского похоронного бюро продавал бесплатные услуги

Сотрудники Боровской полиции выявили, что бывший директор сельского похоронного бюро брал с жителей деньги за оказание услуг, которые должны предоставляться бесплатно.
Граждане, расплачиваясь, подписывали бумагу, что услуги оказывались третьими лицами.
Стражи порядка выявили три факта присвоения денег, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 2 июля. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Фото: Pixabay.com.
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