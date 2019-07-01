Миллион рублей за фиктивную юридическую помощь перевела мошенникам калужская пенсионерка

01.07.2019 18:13 183

Пожилая жительница Калуги перевела мошенникам миллион рублей. Они обещали оказать ей юридическую помощь и отсудить у компании, продающей БАДы, 30 миллионов, сообщает УМВД России по Калужской области 1 июля. Сначала мошенники убедили женщину, что купленные ею пищевые добавки опасны для здоровья, а потом в течение 2 месяцев требовали от нее денег за услуги адвоката.

В результате пенсионерка лишилась всех накоплений. Заявление в полицию калужанка написала только после вмешательства родственников. Возбуждено уголовное дело.