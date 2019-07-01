18-летний мигрант пытался подсадить «на иглу» калужан

В Калуге задержан 18-летний наркоторговец. Молодой человек приехал в областной центр из ближнего зарубежья, сообщает региональное управление МВД России по Калужской области 1 июля. При обыске у мигранта обнаружили свыше 70 граммов бурого порошка. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество на основе героина.
Преступник взят под стражу. Против него возбуждены сразу два уголовных дела. В общей сложности он может провести за решеткой 20 лет.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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