18-летний мигрант пытался подсадить «на иглу» калужан

01.07.2019 13:15 360

В Калуге задержан 18-летний наркоторговец. Молодой человек приехал в областной центр из ближнего зарубежья, сообщает региональное управление МВД России по Калужской области 1 июля. При обыске у мигранта обнаружили свыше 70 граммов бурого порошка. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество на основе героина.

Преступник взят под стражу. Против него возбуждены сразу два уголовных дела. В общей сложности он может провести за решеткой 20 лет.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.