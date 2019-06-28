«Девяносто девятая» вылетела с дороги и перевернулась под Сухиничами

28.06.2019 12:47 182

В пятницу, 28 июня, в 6:25 утра спасателям поступило сообщение о ДТП в Сухиничском районе. Автомобиль «ВАЗ-21099» вылетел в кювет и перевернулся в деревне Соболевка. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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