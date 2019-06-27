7 калужских свалок рекультивируют

27.06.2019 21:00 212

В Калужской области будет рекультивировано 7 полигонов ТБО. Такая договоренность была достигнута в рамках встречи заместителя федерального министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова и министра строительства и ЖКХ Калужской области Егора Виркова. О результатах встречи сообщает официальный информационный портал наукограда 27 июня. Рекультивацю начнут в ближайшее время. Необходимая для этого документация уже подготовлена.

Всего в очереди на рекультивацию в регионе стоит 17 объектов ТБО. На них хранится почти 5 миллионов тонн отходов.

Фото: pxhere.com.