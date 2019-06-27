Жертвой квартирного афериста стала жительница Обнинска

27.06.2019 15:33 44

В наукограде 31-летняя женщина стала жертвой мошенника. Об этом пишет официальный информационный портал администрации МО «Город Обнинск» 27 июня. Местная жительница планировала снять квартиру в городе. В интернете нашла подходящее объявление, но «хозяин» квартиры попросил перевести на свой счет предоплату в сумме 5000 рублей. После перевода средств телефон мошенника был отключен.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас злоумышленника разыскивают. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com