Припаркованная «Газель» сбила своего же водителя

27.06.2019 12:03 446

В Бабынинском районе припаркованная «Газель» сбила пешехода. ДТП произошло на трассе «М3-Украина», сообщает УМВД России по Калужской области 27 июня. 34-летний мужчина припарковал «Газель» и вышел на обочину. В этот момент в автомобиль врезался «Вольво».

По инерции грузовик начал ехать и сбил стоявшего у дороги водителя.

Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.