Припаркованная «Газель» сбила своего же водителя

В Бабынинском районе припаркованная «Газель» сбила пешехода. ДТП произошло на трассе «М3-Украина», сообщает УМВД России по Калужской области 27 июня. 34-летний мужчина припарковал «Газель» и вышел на обочину. В этот момент в автомобиль врезался «Вольво».
По инерции грузовик начал ехать и сбил стоявшего у дороги водителя.
Пострадавший с травмами доставлен в больницу.
Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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