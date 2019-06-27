Доверчивая пенсионерка разменяла реальные деньги на купюры «Банка приколов»

27.06.2019 13:45 206

В Ульяновском районе 79-летняя ветеран труда стала жертвой мошенника. О преступлении сообщает Управление МВД России по Калужской области 27 июня. Незнакомый мужчина заверил пенсионерку, что в честь Дня Победы ей положены 1000 рублей от государства. Затем протянул женщине 5000-ю купюру из «Банка приколов» и попросил сдачу. После по той же схеме он разменял еще одну поддельную банкноту. В итоге ветеран труда лишилась 9000 настоящих рублей.

В полицию пожилая женщина обратилась в этот же день. Мошенник, им оказался уроженец Тульской области, был найден. Свою вину он признал и находится под подпиской о невыезде. После суда ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com