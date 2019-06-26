Прокуратура выявила нарушения чиновников в похоронном деле

26.06.2019 17:40 58

Прокуратура области выявила многочисленные нарушения в нормативных актах чиновников, касающихся похоронного дела, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 26 июня.

В ряде случаев документы составлялись на основании уже не действующих санитарных правил к размещению, устройству и содержанию кладбищ.

Выявили факты, когда коммерческие организации незаконно наделялись статусом специализированных похоронных служб.

Кроме того, им передавались обязанности по ведению учета захоронений и содержанию кладбищ.

По результатам проверок были приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: Pixabay.com