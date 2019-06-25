Оружейник-самоучка из патронов и винтовки ВОВ сделал «Маузер»

25.06.2019 14:05 357

В Ульяновском районе за изготовление самодельного оружия задержан 37-летний мужчина. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 25 июня.

Мужчина купил несколько патронов и части винтовки времен Великой Отечественной войны. После этого, запершись в подсобке, он смастерил изделие, напоминающее винтовку системы Маузер. В ходе обыска полицейские изъяли оружие, 30 граммов пороха и несколько десятков патронов.

Сейчас «оружейник» находится под подпиской о невыезде. Против него возбуждено уголовное дело.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.