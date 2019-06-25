Мошенник, обворовавший через интернет калужанина, задержан в Саратовской области

25.06.2019 12:14 324

Калужские полицейские обнаружили местонахождение интернет-мошенника. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 25 июня. Преступник взял несколько кредитов, используя копии документов жителя Калуги. Личные данные злоумышленник добыл через интернет, вскрыв чужую электронную почту. Суммы кредитов варьировались от 15 до 20 тысяч рублей. Всего дознователями установлено 5 фактов мошенничества.

Преступником оказался ранее судимый 23-летний житель Саратовской области. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото: pexels.com.