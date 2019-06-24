Студентку-сироту будут судить за мошенничество при получении выплат

24.06.2019 17:27 213

Прокуратура Ферзиковского района установила, что студентка университета нанесла ущерб Пенсионному фонду в размере 34 тысячи рублей.

Девушка получала социальную пенсию 8 547 рублей по случаю потери кормильца.

Так как выплата полагается только учащимся очных отделений, девушка не стала извещать органы ПФР, что перевелась на заочное обучение.

Таким образом, она еще 4 месяца получала деньги на свой счет, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 24 июня.

Прокуратура передала материалы проверки в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное по статье «Мошенничество при получении выплат».

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.