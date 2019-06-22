Пропавший мальчик нашелся, на отца завели административное дело

22.06.2019 17:38 247

Следственный комитет проводит проверку по факту пропажи 10-летнего мальчика, сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 22 июня.

Как сообщалось ранее, ребенок ушел из дома и не вернулся.

Мальчугана заметили добровольцы в торговом комплексе в центре Калуги на следующие сутки после известия о его исчезновении.

Паренек пояснил, что выбрался из квартиры на первом этаже через окно, когда мама ушла в сад с младшим братом.

Мальчишка решил покататься на общественном транспорте по городу, и в итоге оказался далеко от дома.

Следователи побеседовали с ребенком в присутствии матери и психолога.

В результате на отца мальчика завели административное дело за неисполнение родительских обязанностей.

Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.