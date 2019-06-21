В Калуге пропал ребенок, а в Малоярославце - пенсионерка

Утром пятницы, 21 июня, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал сразу два сообщения о пропаже людей.

Вчера, 20 июня, с прогулки не вернулась 58-летняя женщина. Она пошла в лес на прогулку и пропала.

Обновление информации: женщину нашли живой.

А в Калуге сегодня разыскивают 10-летнего мальчика. Он пропал вчера.

Был одет:

зеленая футболка

черные спортивные штаны полосками по бокам

черные кеды

Всех, кто что-либо знает о нахождении ребенка просят сообщать по телефону 8 800 700 54 52 или 112