В Калуге пропал ребенок, а в Малоярославце - пенсионерка

Утром пятницы, 21 июня, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал сразу два сообщения о пропаже людей.
Вчера, 20 июня, с прогулки не вернулась 58-летняя женщина. Она пошла в лес на прогулку и пропала.
А в Калуге сегодня разыскивают 10-летнего мальчика. Он пропал вчера.
Был одет:
Всех, кто что-либо знает о нахождении ребенка просят сообщать по телефону 8 800 700 54 52 или 112
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