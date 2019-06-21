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В Калуге пропал ребенок, а в Малоярославце - пенсионерка

21.06.2019 11:38 0 2234 Сергей ПЕТРОВ, фото "Лиза Алерт"
В Калуге пропал ребенок, а в Малоярославце - пенсионерка

Утром пятницы, 21 июня, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал сразу два сообщения о пропаже людей.

Вчера, 20 июня, с прогулки не вернулась 58-летняя женщина. Она пошла в лес на прогулку и пропала.

Обновление информации: женщину нашли живой.

А в Калуге сегодня разыскивают 10-летнего мальчика. Он пропал вчера.

Был одет:

  • зеленая футболка
  • черные спортивные штаны полосками по бокам
  • черные кеды

Всех, кто что-либо знает о нахождении ребенка просят сообщать по телефону 8 800 700 54 52 или 112


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото "Лиза Алерт"
Тэги: общество
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