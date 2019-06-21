В Калуге сгорел трехквартирный дом

21.06.2019 09:15 702

В областном центре на улице Заречной произошел пожар трехквартирного дома. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей около часа ночи. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 21 июня. Бороться с огнем выехали 17 сотрудников ведомства и 5 единиц техники. В огне пострадал один человек.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Его причины пока неизвестны. На месте работает инспектор государственного пожарного надзора.