17-летний мотоциклист попал под колеса «Ниссана» в Малоярославце

Как упоминалось ранее, в среду, 19 июня, автомобиль «Ниссан» сбил мотоциклиста.
ДТП произошло около 10:20 утра на перекрестке улиц Радищева и Чистовича в Малоярославце.
За рулем автомобиля находился 64-летний мужчина.
Он не уступил дорогу мотоциклу «SYS», который совершал поворот налево и пользовался преимуществом в движении, сообщила пресс-служба ГИБДД.
В результате 17-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.
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