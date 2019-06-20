17-летний мотоциклист попал под колеса «Ниссана» в Малоярославце

20.06.2019 13:27 203

Как упоминалось ранее, в среду, 19 июня, автомобиль «Ниссан» сбил мотоциклиста. ДТП произошло около 10:20 утра на перекрестке улиц Радищева и Чистовича в Малоярославце. За рулем автомобиля находился 64-летний мужчина. Он не уступил дорогу мотоциклу «SYS», который совершал поворот налево и пользовался преимуществом в движении, сообщила пресс-служба ГИБДД. В результате 17-летний водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.



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