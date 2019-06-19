"Ниссан" сбил мотоциклиста в Малоярославецком районе

19.06.2019 17:50 190

В Малоярославецком районе "Ниссан" сбил мотоциклиста. Об аварии сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 19 июня. ДТП произошло в районе 10 часов утра. на ул. Радищева. На вызов приехали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Пострадал один человек. О причинах аварии официальные источники не сообщают. Обстоятельства ДТП уточняются. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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