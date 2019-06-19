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После пьяных посиделок жительница Обнинска украла у друга планшет

19.06.2019 20:00 0 165
После пьяных посиделок жительница Обнинска украла у друга планшет

В наукограде 28-летняя местная жительница украла у приятеля планшет. Об этом сообщает официальный информационный портал города Обнинска 19 июня. Женщина пришла в гости к своему знакомому выпить водки. Во время застолья она попросила у приятеля планшет, чтобы выйти в Интернет. А затем незаметно вынесла гаджет из квартиры и выкинула сим-карту. Потерпевший в этот же день обратился в полицию. Злоумышленница задержана по горячим следам.

Сейчас планшет возвращен владельцу. Воровке грозит до 2 лет лишения свободы.

Фото: pexels.com


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Тэги: воровка планшет Обнинск
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