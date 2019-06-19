Виброплиту, стоимостью 72 тысячи рублей, украли из сквера в Козельском районе

19.06.2019 15:30 342

Из сквера села Ульянова в Козельском районе украли виброплиту, стоимостью свыше 72 тысяч рублей. О краже сообщает региональное управление МВД России по Калужской области 19 июня. Устройство, предназначенное для утрамбовки грунта, пропало поздно ночью. Задержать вора полицейским не составило большого труда. Им оказался ранее судимый 22-лений местный житель. По словам задержанного, дорогостоющую технику он планировал продать.

Свою вину полностью молодой человек полностью признал. Виброплита возвращена владельцу, а против вора возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com