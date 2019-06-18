35 пачек сливочного масла украла жительница Обнинска

18.06.2019 21:00 137

В наукограде местная жительница украла из магазина 35 упаковок сливочного масла. Об инциденте сообщает официальный информационный портал администрации Обнинска 18 июня.

Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. К моменту задержания 28-летняя воровка уже успела продать украденный товар. Сумма ущерба составила 7500 рублей.

В поле зрения правоохранителей женщина попадает не первый раз. Раньше она аналогичным способом уже воровал не только сливочное масло, но и сыр. Сейчас против нее возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по нему – 2 года заключения.

Фото: pxhere.com