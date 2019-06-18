14 лет получил наркодиллер за попытку продать героин в Балабаново

18.06.2019 18:32 189

35-летний приезжий из Таджикистана осужден за попытку сбыть героин в Балабаново. Об этом пишет Прокуратура Калужской области 18 июня.

В августе прошлого года мужчина был задержан при попытке сделать закладку 2 свертков с наркотиками. В квартире дилера полицейские нашли еще 2 килограмма героина.

Свою вину наркоторговец признал частично. Объяснял, что действовал в составе преступной группы и в обмен на работу хотел получить автомобиль. Теперь машина уроженцу Танжикистана не понадобится еще долго. Ближайшие 14 лет он проведет в колонии строгого режима.

Фото: pxhere.com