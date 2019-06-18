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Пропавшая в Калуге пенсионерка найдена живой

18.06.2019 12:50 0 215
Пропавшая в Калуге пенсионерка найдена живой

В Калуге завершены поиски  77-летняей пенсионерки. Об этом на официальной странице сообщил добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» 18 июня. Пожилая женщина найдена, жива и уже доставлена домой.

Напомним, что в розыск пенсионерку объявили 16 июня. В течение полутора суток ее искали добровольцы по всей области.

Фото: Пресс-служба добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».


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Тэги: лиза-Алерт поиск жив пенсионерка
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