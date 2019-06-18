Пропавшая в Калуге пенсионерка найдена живой

18.06.2019 12:50 215

В Калуге завершены поиски 77-летняей пенсионерки. Об этом на официальной странице сообщил добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» 18 июня. Пожилая женщина найдена, жива и уже доставлена домой.

Напомним, что в розыск пенсионерку объявили 16 июня. В течение полутора суток ее искали добровольцы по всей области.

Фото: Пресс-служба добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».