В Обнинске при попытке сбыть героин задержан 23-летний наркодиллер

18.06.2019 12:30 165

В наукограде при попытке сбыть крупную партию наркотиков полицейские задержали 23-летнего мужчину. Им оказался житель одной из соседних республик. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 18 июня. Наркодиллер делал «закладки» героина по городу, а затем с помощью сообщений в онлайн-приложении сообщал покупателям точное местонахождение товара. Преступника задержали с поличным. При обыске у него обнаружено более 60 граммов опасного вещества.

Сейчас наркоторговец взять под стражу. Возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый судим не был.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.