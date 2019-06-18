Фермер Малоярославецкого района оштрафован за «гостя» из Калифорнии

18.06.2019 10:20 338

В Малоярославецком районе фермер получил штраф за опасного вредителя, найденного в теплице. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Калужской области 17 июня. Взрослую особь калифорнийского (цветочного) трипса обнаружили сотрудники ведомства во время плановой проверки. Лабораторная экспертиза подтвердила вид вредителя.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ведь на момент проверки теплица находилась на карантине по калифорнийскому трипсу. А значит фермер не соблюдал все меры безопасности.

Фото: pxhere.com