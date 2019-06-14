Кубок КХЛ привезут в Малоярославец

14.06.2019 20:11 182

18 июня, во вторник, в Малоярославец привезут Кубок Гагарина, сообщила пресс-служба администрации Обнинска. Главный трофей КХЛ представит Владимир Шагаль, обладатель Кубка Гагарина сезона 2018/2019 года в составе тренерского штаба хоккейного клуба «ЦСКА». Торжественное мероприятие пройдет с 17-00 до 20-00 в здание ФОК «Планета спорта» по адресу: Малоярославец, улица Гагарина, д.2Б. Приглашаются все желающие увидеть Кубок своими глазами и сфотографироваться рядом с ним. Фото: пресс-служба администрации Обнинска.



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